屏東大武山職場新人賞推培力計畫 推薦徵件開跑

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（中央社記者黃郁菁屏東縣24日電）立委鍾佳濱與台灣青年文化創生協會共同舉辦「大武山職場新人賞」，號召百工百業推薦優秀職場新人，今天起徵件，主辦方後續將針對得獎者進行導師制培力計畫。

為肯定職場新鮮人，民進黨立法委員鍾佳濱與台灣青年文化創生協會共同舉辦「大武山職場新人賞」，今天舉行記者會宣布徵件起跑，號召百工百業推薦優秀職場新鮮人；1111人力銀行、中華職業技能發展學會、大仁科技大學等民間企業、社團與學校皆到沖咖啡公民會館響應。

主辦單位台灣青年文化創生協會理事長劉孝明表示，每個人都有自己的長才，但不一定都被看見；新人賞活動就像提供1副「眼鏡」，讓推薦人看見新人亮眼表現，挖掘職場明星。

鍾佳濱表示，發起活動起心動念為秉持「新人也可以很厲害」精神，肯定職場新鮮人，新人經常要從基層做起，靠時間來打磨自己舞台，才能熬過菜鳥稚嫩階段、闖出一片天；此獎項設立旨在延續教懷博愛獎助學金精神，9前年受贈學生將邁入職場，若能透過此獎項肯定表現，不須等到年邁後才領終身成就獎，友善新人、發掘潛力人才，即刻就能開始。

職場新鮮人代表、畢業於淡江大學航太系的屏東竹田子弟張瑋哲認為，初出社會最怕無法學以致用，從北部返鄉後，也擔憂工作難尋，但很開心自己得以從事喜愛的工作、發揮所長；同時深感1天24小時不夠用，出社會才知道學校教的只是基本工具，還有很多問題是學校不會碰到的，須自己去摸索探究。

鍾佳濱辦公室發布新聞稿指出，「大武山職場新人賞」評審團將由義守大學校長古源光出任總召集人，網羅屏東大專院校校長及教授、專業公協會理事長、各界企業家與職場賢達組成。

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古源光說明，獎項採推薦制，由評審團進行內部選拔，分別設立「永續生命」、「智慧手創」、「博愛服務」、「創新全人」、「循環製造」5項徵件獎項；新人賞以屏東母親的山脈作為意象，冠上大武山名稱，榮耀屏東在地人才，翻轉外界過往對屏東偏鄉印象；此外，若從職涯新人時期就得以被看見、被肯定，一人公司也有茁壯成為大企業的養分與機會。

主辦方後續將針對得獎新人進行導師制培力計畫，以評審團作為後盾，連結百工百業，提供新人最需要的人脈與資源，相關細節正籌措中，活動徵件至今年12月27日止，頒獎典禮訂於2025年1月22日；鍾佳濱辦公室指出，獎盃由海尼根廢棄綠色玻璃瓶所製成，賦予廢棄玻璃全新生命，並以永續材料增添獎盃紀念價值，彰顯環保意義。（編輯：陳仁華）1131124