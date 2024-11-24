原民文化活動引議 高市府：將與部落溝通盼各界尊重

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（中央社記者張已亷、蔡孟妤高雄24日電）黑米豐收祭文化產業系列活動23、24日在高雄茂林區舉行，有民眾參加後發文質疑過程疑虐待動物。高市原民會表示，將與部落溝通及協助，也希望各界包容與尊重原民文化。

從網友提供的影片中可見，一群男子圍住一隻豬並不斷撲打、踢踹，即使豬已被綑綁在棍子上無法動彈，仍持續被踹打，還有人在一旁拍照。網友質疑虐待動物，直呼「這樣的慶典以後不會再來。」

對此，高雄市動物保護處回應表示，此案茂林區公所依野生動物保育法第21-1條向農業局申請台灣原住民族基於其傳統文化需求申請在案。民俗祭典及狩獵文化為原住民族重要活動與技藝保存，動保處予以尊重。

動保處指出，將就個案事實是否違反動物保護法進行查處，並請原民會協助認定是否為原住民文化傳承相關活動，與是否屬惡意或無故騷擾、虐待或傷害動物。

高雄市政府原住民事務委員會主委阿布斯接受媒體聯訪指出，茂林區多納黑米祭每年11月舉辦，此次傳統競賽有狩獵抓豬項目，是模擬獵人在山林間狩獵過程，屬原住民傳統生活文化，希望各界能用更多理解、尊重與包容認識不同族群多元文化。

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阿布斯表示，過程有部分過度激烈方式，是未來部落內部須加強文化教育訓練重要課題，原民會將針對在文化傳承與文化推廣呈現上與部落溝通及協助，以表現真正原住民傳統狩獵文化精神。

茂林區納美下三社文化促進協會理事長羅誠表示，此次規劃傳統競賽是為凝聚旅外族人能一起回家參與祭儀，其中狩獵技能活動，當獵物叫得越大聲，獵人就要去制伏，也是模擬獵人獵物的傳統文化，日後會針對過度激烈動作，再與青年檢討如何符合大眾期望。（編輯：李淑華）1131124