新北頒發家長會長證書 侯友宜感謝共推校園安全

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）新北市府今天授證343名國小至高中及教育機構的家長會長，感謝家長協助導護學生安全，提供圖書館志工服務，擔任親師生溝通橋梁，並無私奉獻協助校務，成為學校最堅強的後盾。

新北市政府下午舉行「113學年度公私立高中職暨國民中小學家長會會長授證暨感恩大會」，由市長侯友宜頒發224名卸任會長感謝狀。另也頒發包含學校與實驗教育機構在內，共232名新任家長會長當選證書，及111名連任會長當選證書。

教育局說，連任的欽賢國中家長會長謝浴沂，雖幼年時雙手的手指截肢，仍在職場勇敢面對人生困境與挑戰；退休後，長達13年，風雨無阻擔任3個女兒小學、國中到高中的導護、校園清潔、圖書館志工。

教育局說，三重國小連任家長會長吳珊華，任職連鎖便利商店店長，平時熱心公益。兒女進入學校後，更自發性的認捐資助弱勢學生，無私付出。

卸任的永平高中家長會長李金和，參與校務不遺餘力，他在考試前，都熬煮養生茶為永平高中考生加油打氣；並支持學生多元展能，接送孩子參加校外競賽。

侯友宜致詞感謝家長支持市府品德及適性2大核心教育理念，並協助推動學校各項校務，攜手落實安全、安定、安心的「三安」校園，與孩子一同成長。（編輯：李錫璋）1131124

新北市政府24日舉行「113學年度公私立高中職暨國民中小學家長會會長授證暨感恩大會」，市長侯友宜（左）頒發淡水區興仁國小新任家長會長張宏鈴（中）當選證書。右為興仁國小校長陳政銓。中央社記者黃旭昇新北市攝 113年11月24日