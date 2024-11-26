國海院與印度簽署合作備忘錄 攜手推動海洋研究

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（中央社記者張已亷高雄26日電）國海院與印度國家海洋技術研究所日前簽署合作備忘錄，盼藉此共同推動印太地區海洋科學研究與海洋環境監測技術，並促進雙方在海洋科研領域合作與技術提升。

國家海洋研究院團隊20日前往印度地球科學部，並在海洋委員會副主委黃向文及台灣駐印度代表處公使謝柏輝見證下，與印度國家海洋技術研究所（NIOT）完成合作備忘錄簽署儀式。

黃向文表示，國海院作為國家海洋智庫，擁有深厚海洋專業知識與經驗，致力協助海委會處理海洋相關重要事務，希望藉由簽署MOU，推動海洋科技創新與發展，發展台印海洋觀測與保護研究，也盼拓展雙方在極地科研領域合作。

國海院長陳建宏表示，2021年國海院計劃觀測極地海域溫度、波浪與海流特徵，進一步解析極地研究，並希望與印度地球科學部下轄的NIOT合作，拓展台灣與印度在印度洋等區域交流與合作。

陳建宏指出，時任國海院長邱永芳與國科會科技組長王金燦合作，期間駐印科技組多次促成雙邊線上會議，並拜訪NIOT主任及相關研究員。為探索如何實現浮球觀測等後續合作，科技組也多次拜訪印度地球科學部次長討論可行合作方式，經彼此持續努力下，雙方在20日正式簽署合作協議。

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國海院今天發布新聞稿指出，NIOT位在印度清奈，已有21年歷史，主要任務是開發可靠海洋技術，解決與印度專屬經濟區相關非生物資源探勘，和生物資源採捕等海洋工程問題。

國海院表示，未來將與NIOT投入「海洋浮球觀測技術的研發與應用」、「大洋海洋物理」、「海洋與熱帶氣旋相互作用」、「海洋雷達與衛星觀測技術」等海洋研究領域合作計劃。（編輯：郭諭儒）1131126