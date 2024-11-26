蔣萬安穿4公斤孕婦裝 允諾推聯醫成友善生產基地

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北26日電）為推廣友善生產，台北市議員陳賢蔚今天邀市長蔣萬安穿上逾4公斤的孕婦體驗裝，並坐趴在生產球上，要求聯醫5院區成為友善生產基地。蔣萬安、聯醫、衛生局皆允諾。

台北市長蔣萬安下午列席台北市議會市政總質詢，民進黨議員陳賢蔚表示，在少子女化時代，北市從未推廣過「友善生產」，令人驚訝。

陳賢蔚說，友善生產是指待產跟分娩過程中經風險評估，充分尊重孕婦意願，在非必要情形下減少常規性醫療介入，如剃毛、灌腸、剪會陰、施打減痛分娩等；在待產或生產時，對姿勢、環境、陪伴者等，產婦都有更多選擇。

陳賢蔚並拿出約4公斤的孕婦體驗裝，邀請蔣萬安一同穿上感受產婦臨盆的辛苦，體驗坐及趴在生產球上，藉由球體的滾動舒緩不適、讓胎兒轉位。

示範結束後，陳賢蔚指出，北市聯醫設有婦產科的5院區如中興、忠孝、陽明、和平婦幼、仁愛，應該成為友善生產基地，希望加強設置樂得兒（LDR）產房，讓待產生產都在同樣空間、不必再移動。

陳賢蔚要求聯醫應招募助產師並加強培訓專業技能、產檢時提前說明友善生產形式、結合推廣友善生產各單位跟相關資源，提升生產體驗，搶救北市生育率。

蔣萬安允諾願意推廣，聯醫總院長王智弘表示都會朝這些方向來做，衛生局長黃建華說全力支持。（編輯：蕭博文）1131126