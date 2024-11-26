議員盼留住高中以下棒球人才 蔣萬安：會擬訂計畫

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（中央社記者劉建邦、陳怡璇台北26日電）台灣隊勇奪世界12強棒球賽冠軍，北市議員指高中以下的棒球人才都被挖走，要想方法留住基層如設城市報球隊；市長蔣萬安說，先提短中長期規劃，估6個月擬定完整計畫。

蔣萬安今天下午出席台北市議會市政總質詢並接受備詢，民進黨議員李建昌表示，北市有豐富資源和人才，棒球人才也很多，如東園國小、重慶國中等都有棒球好手，但許多球員後續都被其他縣市挖走，導致北市沒有以城市為主的棒球隊。

李建昌指出，北市在30多年前仍有棒球名校及好手，並認為市府應在近年內培養1支高中棒球強隊，才能與其他縣市的強校競爭，進而確保基層棒球人才不會被挖走，否則相關棒球賽都由其他縣市得名，導致北市高中以下各校遲無法留住人才，建議蔣萬安應重整三級棒球隊。

蔣萬安回應，已要求北市教育局調查目前高中以下傳統棒球強校和所畢業校友狀況，針對不足部分進行改進，如全面訪查各校教練了解相關狀況等。

他說，後續將要求教育局主責協助高中以下棒球隊，由體育局配合，至於擬定短中長期計畫，會要求主責局處在3個月提出初步規劃，預估6個月擬定完整計畫。（編輯：張銘坤）1131126