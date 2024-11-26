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北海遊憩區光環境展示 7大燈區溫暖馬祖冬天

2024/11/26 20:28（11/26 20:56 更新）
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馬祖國家風景區管理處26日起至明年3月31日止，於北海遊憩區推出光環境展示。7大主題中，「一呼百應」的3隻黑嘴端鳳頭燕鷗十分醒目。中央社記者潘欣彤攝 113年11月26日
馬祖國家風景區管理處26日起至明年3月31日止，於北海遊憩區推出光環境展示。7大主題中，「一呼百應」的3隻黑嘴端鳳頭燕鷗十分醒目。中央社記者潘欣彤攝 113年11月26日
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（中央社記者潘欣彤連江縣26日電）馬祖國家風景區管理處今起至明年3月31日止，於北海遊憩區推出光環境展示，處長黃勢芳指出，夜間點燈構想來自日本北海道，盼為馬祖冬天帶來溫暖。

交通部觀光署馬祖國家風景區管理處今天發布新聞稿指出，光環境展示以北竿大坵島梅花鹿為創意概念，結合燈光裝置藝術、馬祖獨特文化物產，打造7大主題區。主燈區「一鹿有你」由梅花鹿家族為主角，日間俏皮，夜間閃亮，各有不同風情。

7大主題區中，「一如既往」多彩璀璨Matsu字樣；「一帆風順」媽祖與燕鷗、燈塔相互輝映；「一路相隨」串聯馬祖海陸空奇景；「一鼓作氣」為戰地風格；「一圓夢想」的七彩圓頂燈海； 「一呼百應」的Q版黑嘴端鳳頭燕鷗，讓民眾賞玩馬祖夜光新美景。

馬管處今天晚間舉辦「一鹿有你」開幕點燈晚會，並慶祝馬管處25週年慶，應邀參加的交通部觀光署副署長林信任致詞時指出，為提振馬祖冬季觀光與夜間經濟，因此策畫光環境展示。

馬管處處長黃勢芳則說，為在藍眼淚季節以外，創造遊客夜間新去處，因此參考北海道的夜間點燈，今年首度試辦冬季光環境展示，盼夜間燈光能給遊客溫暖，並創造回憶。若反應不錯，明年考慮繼續辦理。

馬管處透過新聞稿指出，北海遊憩區光環境展示期間，從26日起至明年3月31日，每天晚上6時至10時止。（編輯：李淑華）1131126

馬祖國家風景區管理處26日起至明年3月31日止，在北海遊憩區推出光環境展示，7大主題燈區結合燈光裝置藝術、馬祖獨特文化物產，盼能為冬遊馬祖旅客帶來溫暖。圖為「一帆風順」主題燈區。中央社記者潘欣彤攝 113年11月26日
馬祖國家風景區管理處26日起至明年3月31日止，在北海遊憩區推出光環境展示，7大主題燈區結合燈光裝置藝術、馬祖獨特文化物產，盼能為冬遊馬祖旅客帶來溫暖。圖為「一帆風順」主題燈區。中央社記者潘欣彤攝 113年11月26日
馬祖國家風景區管理處26日晚間舉辦「一鹿有你」開幕點燈晚會暨慶祝馬管處25週年，交通部觀光署副署長林信任（左4）、連江縣長王忠銘（左3）等與會貴賓將水瓶中的水倒入點燈道具中，象徵為馬祖觀光注入活水。中央社記者潘欣彤攝 113年11月26日
馬祖國家風景區管理處26日晚間舉辦「一鹿有你」開幕點燈晚會暨慶祝馬管處25週年，交通部觀光署副署長林信任（左4）、連江縣長王忠銘（左3）等與會貴賓將水瓶中的水倒入點燈道具中，象徵為馬祖觀光注入活水。中央社記者潘欣彤攝 113年11月26日
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