黃勢芳任阿里山管理處長 致力開拓國際級旅遊服務

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（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）阿里山國家風景區管理處新任處長黃勢芳今天說，阿里山擁有深厚人文底蘊及獨特觀光資源，榮獲紐約時報評為2025年全球最值得造訪景點之一，將以國際觀光行銷角度讓世界看見。

阿管處今天發布新聞稿表示，交通部觀光署日前人事調整，阿管處長由原任馬祖國家風景區管理處長黃勢芳接任。黃勢芳熟稔工程、國際觀光事務，曾任交通部觀光局技術組組長、國際組組長、交通部台灣鐵路管理局阿里山森林鐵路管理處副處長等要職。

黃勢芳說，未來將持續致力於國際觀光景點行銷及永續觀光建設；以服務遊客為目的，轄內各項遊客服務設施應更逐步升級，讓景區設施服務品質提升，吸引國內外際觀光客到訪。

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此外，觀光服務需要與在地產業夥伴共同經營，將更加深入轄區在地，了解業者需求，解決觀光業者的問題，攜手各部會機關、地方政府、鄉公所及在地相關協會等單位跨域協力合作，促進觀光產業蓬勃發展。

黃勢芳強調，為引領遊客深刻體驗阿里山國家風景區自然與人文之美，滿足遊客多元需求，後續將精進阿里山永續旅遊推廣、體驗場域營造及智慧旅遊應用。（編輯：郭諭儒）1140124

阿里山國家風景區管理處新任處長黃勢芳24日表示，阿里山擁有深厚人文底蘊及獨特觀光資源，未來將以國際觀光行銷角度讓世界看見阿里山自然與人文之美。圖為阿里山茶園。（阿里山國家風景區管理處提供）中央社記者蔡智明傳真 114年1月24日