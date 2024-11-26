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12強奪冠感動全台灣 一日球迷入坑中華職棒須知這些事
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12強花蓮選手出色 縣府頒發設籍者每人獎金70萬

2024/11/26 21:03（11/26 21:23 更新）
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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）世界棒球12強賽完美落幕，台灣隊勇奪冠軍，花蓮選手表現出色，其中黃恩賜、張奕設籍花蓮，花蓮縣政府特頒每人獎金新台幣70萬元，感謝傑出選手為國爭光，也為花蓮增添榮耀。

花蓮縣政府晚間發布訊息表示，出身花蓮的選手黃恩賜、張奕、林凱威、林立、曾頌恩在賽事中表現出色，其中黃恩賜、張奕設籍花蓮。

黃恩賜來自瑞穗鄉，參加過富源國小少棒隊、瑞穗國中青少棒隊，為玉里高中棒球班首屆校友。張奕來自萬榮鄉，於國中畢業後就赴日留學。林凱威、林立來自於豐濱鄉與光復鄉，自幼均離開花蓮求學；曾頌恩則於高三時至玉里高中就讀。

花蓮縣長徐榛蔚深表祝賀，讚揚全體選手的優異表現。她表示，選手們在比賽中展現過人技術與堅韌意志，為台灣守住關鍵勝利，是花蓮的驕傲。為肯定設籍於花蓮的選手，縣政府特頒發每人獎金70萬元。

徐榛蔚指出，縣政府一向重視體育發展，特別是三級棒球運動的基層培育與選手養成。棒球是台灣的驕傲，也是花蓮的強項，未來縣府將持續挹注資源，推動體育多元發展，期望培育更多優秀選手，讓花蓮成為國手的搖籃，讓更多花蓮子弟有機會站上世界舞台，為台灣爭光。

此外，瑞穗鄉長吳萬德今天率課室主管、協同鄉民代表等人，到黃恩賜家中貼紅榜道賀。

黃恩賜的媽媽說：「恩賜自幼就熱愛棒球，夢想是拿到冠軍，學習過程中雖遇到挫敗，在家人、師長的鼓勵及支持下終於夢想成真；恩賜準備結婚雖被耽誤，但是沒關係，媽媽愛你，我們以你為榮。」

吳萬德指出，黃恩賜成長過程中刻苦堅毅的精神，以及家人一路的提攜讓人感佩，可說是瑞穗鄉之光，希望他再接再厲，更上層樓。（編輯：謝雅竹）1131126

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