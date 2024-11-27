高雄下酒祭重現韓國路邊攤 邀黑白大廚學餐名家訪台

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（中央社記者林巧璉高雄27日電）高雄「2024下酒祭feat.韓國」12月7、8日在海風廣場登場，集結台、韓特色美食品牌，重現韓國路邊美食布帳馬車場景，並邀請節目「黑白大廚」的「學餐名家」廚師李美英訪台。

「2024下酒祭feat.韓國」由韓國觀光公社、高雄流行音樂中心主辦，高流表示，先前公布台、韓演出樂團名單及出攤品牌已引發熱烈討論，今天高流接續公布演出節目時間表、現場出攤品牌與高流會員獨享相關活動。

高流今天透過新聞稿表示，韓國觀光公社推出韓國專區的集章闖關活動，集滿即可兌換50元抵用券一張及抽獎機會；高流則與新光三越高雄左營店、漢神百貨、夢時代及樂購廣場合作提供限量活動專屬好友券，民眾可於活動期間兌換限量好友禮。

高流執行長丁度嵐表示，今年下酒祭感謝韓國觀光公社大力支持，邀請到最具話題性的料理實境節目「黑白大廚」的「學餐名家」廚師李美英，還請具代表性的韓國獨立樂團演出；高流也邀請台灣各地人氣下酒美食品牌出攤。

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高流表示，韓國觀光公社為推廣韓國的音樂、美食與旅遊、文化，今年下酒祭活動期間特別規劃韓國專區的集章闖關活動，活動期間在指定的韓國旅遊單位、航空公司並攤位完成指定任務集滿3個章，即可兌換韓國專區50元抵用券一張及轉盤抽獎機會。

高流提醒，今年下酒祭將在12月7、8兩日於高流海風廣場舉辦，活動時間為每日下午15時至晚間22時，集結台、韓最具特色的美食與下酒菜品牌，將重現韓國路邊美食布帳馬車場景，以及10組台韓樂團演出，活動免費參加。（編輯：郭諭儒）1131127