北市10月抽驗批發蔬果農藥殘留 辣椒等3類違規

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（中央社記者劉建邦台北27日電）台北市市場處今天表示，10月抽驗批發市場的1281件蔬果農藥殘留，120件不符規定，以辣椒、油菜、青江白菜最多，停止供應銷毀，肇因為蟲類較多用藥未控制好及農藥易殘留的蔬果。

市場處發布新聞資料指出，為維護民眾食用生鮮蔬果安全，每天對台北農產運銷公司拍賣果菜抽驗農藥殘留，並於拍賣前完成判定檢驗結果。

經統計，市場處在10月共抽驗1281件蔬果，120件不符合規定，銷毀1.8萬餘公斤，主要不合格品項為辣椒、油菜及青江白菜。

市場處表示，3種蔬菜不符合規定原因為青江白菜是十字花科，蟲類較多，研判是農友用藥未控制好導致容易超標，辣椒及油菜是容易有農藥殘留品項，特別加強檢驗。

市場處指出，批發市場拍賣果菜經抽驗不合格，北農會隨即禁止交易，暫停當天供應人其餘供應代號同品項蔬果拍賣，取樣檢驗合格後才能拍賣，若檢驗不合格就報廢銷毀，同時依規定停止供應。

市場處表示，每年補助北農新台幣100萬元購買檢驗耗材，預計檢驗量能約1.4萬件，期望可防堵農藥超標的農產品流入市面。

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另外，為有效運用檢驗量能，北農對於不合格果菜品項都會加強抽驗，並把抽驗結果資訊提供給農政單位及函文違規供應單位改善，同時告知當地縣市政府、農政主管機關進行用藥輔導，落實源頭管理。

市場處表示，每年5月至11月為木瓜產季，台灣產區在台南、屏東、南投、高雄、嘉義，木瓜富含β胡蘿蔔素等是營養豐富水果，提醒民眾選購時，應挑果形端正飽滿、表皮平滑等，購買未熟果，可在室溫下待果實轉色及軟化後食用或放冰箱冷藏，若是軟熟果實應盡速食用。（編輯：戴光育）1131127