阮劇團台語劇「熱天酣眠可愛的人」 11/29嘉市演出

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（中央社記者蔡智明嘉義市28日電）嘉義市文化局扶植在地團隊，企劃「嘉義在地特色劇場」系列節目，明天推出「阮劇團」台語作品「熱天酣眠—可愛的人」，具幽默感人又台味十足的戀愛系舞台劇，歡迎觀賞。

阮劇團此次推出的台式經典台語劇作品「熱天酣眠」戀愛精華版，取材自莎士比亞的世界名著「仲夏夜之夢」，融入南部文化與宮廟元素，重新詮釋愛情故事。

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文化局發布新聞稿指出，劇中角色化身「備胎模範生」，幽默又感人，讓觀眾在笑聲中重新審視愛情，希望帶給觀劇民眾青春、浪漫等別具一格的舞台體驗；除了廳內舞台劇演出外，本次還有豐富多元的廳外演出、交流活動及主題展覽。

文化局說，「熱天酣眠」明天晚上7時30分在文化局音樂廳演出，另外在戲劇演出前，下午3時在文化局戶外廣場先舉辦「備胎合作社」主題派對，拉近年輕人與戲劇的距離；邀請市民一同欣賞、同樂，免費索票網頁https://www.accupass.com/go/UBlovers。（編輯：謝雅竹）1131128