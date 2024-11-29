南科特定區F、G區啟用 規劃住宅區及商業區

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（中央社記者張榮祥台南29日電）因應南科蓬勃發展，台南市政府規劃南科特定區15個區塊開發，繼L、M區後，F、G區主體工程基礎建設已完成，今天啟用，預定未來作為住宅區及商業區。

台南市長黃偉哲今天主持南科特定區F、G區啟用典禮，這2區位於善化區，全區100.13公頃；黃偉哲指出，F、G區開發吸取新竹科學園區經驗，規劃住宅區及商業區，未來約可容納1萬5000人，市府也將持續建構理想生活環境。

南市府地政局告訴中央社記者，南科特定區15個區塊總面積3282.92公頃，集中在善化區、新市區及安定區，L、M、F、G區啟用後，接下來是A、B、C、D、E、N、O等7區共430公頃，已進入作業程序。

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地政局表示，F、G區緊鄰南部科學園區，未來將引入綠色運輸，結合南科自行車道形成交通網絡，透過善福大道串連L、M區，通往麻豆區、善化區與新市區中心更便捷，滿足周邊區域交通便利。

F、G區計劃道路及相關公共設施31.85公頃，包含公園、公園兼滯洪池、兒童遊樂場、綠地、溝渠及道路等，另有住宅用地54.83公頃，商業用地9.19公頃，農業區、灌排專用區4.26公頃等，同時完成三民路文化遺址搶救發掘，也提供「亞洲蔬菜中心」實驗農田土地，發揮社會效益。（編輯：郭諭儒）1131129