台南觀光美食博覽會揭幕 集結近60家特色美食

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（中央社記者張榮祥台南29日電）以「城市食力」為主題的台南400觀光美食博覽會，今天在大台南會展中心揭幕，現場集結近60家特色美食及品牌餐飲等，台南市長黃偉哲說，台南美食之都已是不爭事實。

黃偉哲今天在台南400觀光美食博覽會表示，台南美食遍及各地，觀光美食博覽會也應有盡有，逛展覽、抽大獎、吃美食、買伴手禮，將最好台南美食記在心裡，最好台南印象留在心裡。

觀光美食博覽會除特色美食、品牌餐飲、甜點飲品及伴手禮外，會場更復刻台南三大古蹟景點赤崁樓、億載金城及兌悅門，完美呈現台南歷史脈絡及文化情感的連結，不少人圍觀搶拍。

博覽會在4大展區登場，其中綜合展區11月29日至12月2日在大台南會展中心開展，3大主題展區（山珍、海味及城食展區）12月5日至12月20日分別在官田遊客中心、七股遊客中心及台南市立圖書館永康新總館接力展出。

4大展區抽獎豐富多元，包括電動汽車、電動機車、家電用品及iPhone 16等。（編輯：郭諭儒）1131129