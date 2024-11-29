高雄市大同醫院工會提3訴求 長庚未接陳情書

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（中央社記者林巧璉高雄29日電）高雄市立大同醫院明年起將由高雄長庚接手，數十名大同員工今天至長庚陳情，提出工資保障、年資併計、定契轉正等3大訴求。長庚回應，均以確保留任員工權益優於現狀前提議約。

國民黨高雄市議員陳麗娜今天陪同高雄市產業總工會、大同醫院工會、高醫工會等，至高雄長庚醫院外陳情，陳麗娜表示，活動前已透過相關管道請長庚派員接下陳情書，但長庚明確拒絕，呼籲長庚須重視所有基層勞工權益，尤其是顧及銜接的權益。

陳麗娜提及，目前約有200多名護理人員要留任，但其中有50人是定期契約，他們在轉換過程中不享有長庚所提新台幣5000元獎金，呼籲長庚應在簽約時讓這些人轉為正職。

大同醫院工會理事長王瀞婉表示，根據資料目前有100名員工確定留任，其餘900多人都非常猶豫和擔憂，很多人工作15年已習慣周邊生活圈，甚至已購屋，有學區考量等，現在不管是留任與否都因資訊不對等很難決定。

高醫工會理事長柯心炫表示，長庚口頭及透過媒體強調，全部都承認、全部都轉正，但私底下在勞動契約上卻隻字不提，很多留任員工詢問薪資、年資等問題，長庚仍不願正面回應，僅回覆個別協商。

柯心炫說，大同醫院千名醫護人員僅剩不到1個月時間，必須決定是否留任，或回歸高醫，不少員工非常擔憂自身權益；希望短短不到1個月時間能夠有清楚的勞動契約。

大同醫院明年1月1日起由長庚接手，目前高醫、長庚都祭出相關條件搶人。根據高醫規定，欲回歸高醫體系的大同員工須於11月底與高醫完成簽約，並進行工作媒合，目前媒合率約9成；簽約者可有1個月猶豫期，也就是說屆時若想留任大同醫院，只要繳回相關留任獎金即可。

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高雄長庚透過文字訊息回應，自取得市立大同醫院醫療合作案議約權後，均以確保留任員工權益優於現狀的前提進行議約，且將各項保障與優遇辦法納入契約條款。

高雄長庚說明，目前已完成締約及公證程序，並數次召開員工留任說明會，直接向大同醫院員工詳細說明，未來將專注於市立大同醫院各項籌備作業、致力提供病人高品質醫療服務，相關議題內容將不再回應。（編輯：謝雅竹）1131129