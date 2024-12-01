北市教保員不當管教 涉案人未曾在基隆任職

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆1日電）德育護理健康學院辦理的國防部平安新村教保中心發生教保員不當對待事件，由於德育學院在基隆市經營2間教保機構，經市府調查，涉案教保員未曾在基隆市任職，教育處將安排督導訪視。

台北市教育局8月接獲通報，國防部資通電軍指揮部平安新村職場互助教保服務中心教保員陳羿翰涉不當對待幼兒，調查後認定屬實，在11月21日裁處最重罰新台幣60萬元、終身不得任職，並在11月28日公布於台北市教育局網站。

此外，教育局擴大調閱監視器畫面，發現另2名教保員梁瑋芹、陳塏婷體罰幼生，調查確認後各裁罰40萬元及4年不得任職為教保員，並公布姓名。

基隆市政府教育處今天發布聲明稿表示，北市涉案幼兒園經營團隊在基隆市承接「私立德育護理健康學院附設基隆市幼兒園」及「台電職場互助教保資源中心」，經調查，北市涉案教保員均未曾在基隆市任職，教育處將於下週儘速安排現場督導訪視。

教育處指出，對於公私立幼兒園，除依照幼兒教育及照顧法規定有基礎評鑑定期督導外，民國112年起，每年也針對全市的幼兒園不定期稽查，此外，為避免不當對待及強化幼兒安全，已於今年完成公共化幼兒園公共區域監視器建置。

教育處表示，基隆市在幼兒園進用人員前均落實資格（良民證）查核，如發生教保人員違法事件，調查屬實也會即時公告裁罰資訊，今年起更以全面調訓方式，辦理全市教保人員正向管教工作坊，提升教保人員專業知能，溫暖接納正向師生關係。

教育處表示，未來將更加強所屬幼兒園各項行政教學督導，打造友善幼兒學習環境，杜絕違法不當情事發生。（編輯：張銘坤）1131201