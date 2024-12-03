鼓勵親近海洋 海委會辦攝影賽吸近千件作品角逐

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（中央社記者張已亷高雄3日電）海委會為鼓勵民眾親近海洋，以「海域遊憩活動一站式服務資訊平台」為媒介辦攝影賽，吸引近千件投稿角逐，金獎由「蘭嶼東清灣晨曦之美」奪得，今天在高雄軟體園區頒獎。

海洋委員會為鼓勵民眾到遊憩景點親近海洋及從事各項海域遊憩活動，舉辦「SEA！我的海派人生」攝影比賽，自7月16日比賽開跑後，短短2個月內吸引來自240名攝影師與愛好者投稿，徵集總計962件作品參賽。

經評審委員依參賽作品內容與主題活動融合、構圖技巧、攝影技巧、創作理念等項目評比，由「蘭嶼東清灣晨曦之美」獲金獎、「仲夏繽紛樂」奪銀獎、「快樂一夏」獲銅獎，另網路人氣獎為「奇幻相遇」。

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海洋委員會副主委吳美紅表示，攝影記錄美景也提醒我們時刻反思海洋正面臨許多挑戰，包括環境污染、過度開發及氣候變遷等，藉由這些影像喚起民眾重視海洋保護，思考如何在海洋遊憩時，以永續方式與海共處，共同守護美好海洋。

海委會新聞稿指出，「海域遊憩活動一站式服務資訊平台」讓民眾瞭解各式海域活動風險，提供遊憩景點活動複合式查詢、海況影像、海情海象、禁限制活動海域、遊憩法令、海洋驛站及船舶進出港線上申請等資訊，並搭配「Go Ocean海洋遊憩風險資訊APP」揭露海域遊憩景點及風險資訊，讓民眾從事海域遊憩前能有充分準備，降低遊憩風險。（編輯：郭諭儒）1131203