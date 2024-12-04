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立院財委會考察金門小三通 聚焦移民署檢疫站等人力

2024/12/4 16:12
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（中央社記者吳玟嶸金門4日電）立院財政委員會今天前往金門考察小三通運作，財委會召委、國民黨立委陳玉珍表示，隨小三通往來人數增加，移民署、檢疫站等單位人力不足部分，2週內應向財委會提出報告。

立法院財政委員會今天上午由陳玉珍率領內政部移民署、農業部動植物防疫檢疫署、財政部關務署等單位抵金，展開2天行程，考察金門地區財政部所屬暨銀行業務及交通建設預算執行情形；今天首站前往金門水頭碼頭，考察小三通運作情形。

陳玉珍表示，因應小三通往來人數增加，上週已要求航港局評估增加小三通航班，今天與CIQS（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查）相關單位，考察金門碼頭設施及後續規劃，如中央駐金人員，包括移民署、檢疫站等，是否有需要增加人力，盼未來在旅客人數增加情形下，也能提供一樣服務。

陳玉珍說，上週已請移民署評估關於陸客落地簽開放時程，屆時如開放落地簽，移民署所需審件人力可能會隨之增加，要求移民署盡速統整未來所需人力；農業部除須回覆不足人力外，也應提出目前金門各項產品，如牛肉、豬肉等出入境的限制規定及原因報告。

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金門縣政府參議陳祥麟也參與會議並表示，金門小三通到11月為止已有114萬人次，雖然比不上民國108年的196萬人次，但隨著今年10月份開始有較多陸客前來，預估今年可能會衝破130萬人次；希望各單位超前部署，在服務人力、小三通航班等事務上都能有相應調整。

此次考察行程也前往新建的水頭港大型旅客服務中心，了解工程進度與後續規劃；明天將進行金門銀行暨證券業務簡報及座談。（編輯：陳仁華）1131204

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