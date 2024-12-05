苗栗音樂佳餚耶誕城 竹南運動公園繽紛到跨年

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（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗縣政府舉辦「2024苗栗音樂佳餚耶誕城」，今天起至114年1月3日在竹南運動公園登場；期間將有4場演唱會、美食市集及數位互動主題燈區，營造溫馨繽紛耶誕饗宴。

苗栗縣政府今年舉辦有史以來最盛大耶誕節系列活動，除苗南地區有縣府園區周邊布置特色燈區；苗北地區則在竹南運動公園周邊規劃「音樂佳餚耶誕城」活動，今天在縣府大廳舉行啟動儀式。

縣府文化觀光局長林彥甫指出，音樂佳餚耶誕城活動持續到明年元月3日，其中12月21日至24日，安排4場包括國語、台語、原音及客語4種語言且各具風格演唱會，邀請包括美秀集團、TRASH樂團、高爾宣、王ADEN、許富凱、羅時豐、邱軍各族群知名歌手演出，以多元文化讓民眾沉浸在音樂饗宴中。

文觀局表示，竹南運動公園周邊15個主題燈區，有數位互動耶誕樹裝置，讓民眾體驗科技與藝術的結合，燈區亮燈時間是每天下午5時起至晚間10時。

活動另規劃美食佳餚主題，匯聚逾230個攤位，網羅全台好味道，現場還有文創攤位、苗栗金選店家、青年創業菁市集與公益團體展示手工藝品、創意商品等，展現苗栗文創魅力。（編輯：陳仁華）1131205