高雄國1末端延伸機車道 12/7上午雙向封閉清掃路面

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（中央社記者洪學廣高雄6日電）國道1號末端延伸兩側機慢車專用道因車流大不易清掃，高市環保局為維護清潔人員安全，明天上午6時至10時封閉雙向機慢車專用道清掃路面，籲機慢車駕駛人提前改道。

國道1號中山高速公路末端延伸兩側機慢車專用道，為鳳山區往返前鎮區交通要道，因車流量大、路寬不足，不易進行道路清掃工作，清潔隊員值勤時更是險象環生。為提升道路清潔品質，維護隊員們安全，環保局7日上午6時至10時封閉雙向機慢車專用道進行路面清掃，提醒機慢車駕駛人提前改道。

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環保局今天上午新聞稿指出，北向機慢車道高架橋封閉範圍為前鎮區明正一街至鳳南一路、南向機慢車道高架橋封閉鳳山區三商街至衙慶三街57巷，提醒環境清理期間遵守交管人員導引，依現場指示牌減速改道通行。

環保局表示，市府規劃每3個月進行清掃，視髒亂情形隨時調整。另呼籲用路人共同維護道路整潔，勿因一時方便隨意丟棄垃圾，違者依廢棄物清理法27條規定，裁處新台幣1200元至6000元罰鍰。（編輯：孫承武）1131206