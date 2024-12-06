台大虎尾院區設電子耳門診 助聽損兒返有聲世界

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（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）許姓夫妻的小兒子去年出生後被篩檢出聽力有異，幾經波折後，到台大醫院虎尾院區求診，上月完成兒童人工電子耳植入手術，如今對高低頻聲音反應良好，院方今天送上童書和蛋糕祝賀。

台大醫院雲林分院今天舉辦記者會，院長馬惠明送給男童2本童書，並送上蛋糕，祝賀他聽到幸福的聲音，開啟嶄新的人生。

許姓夫妻表示，孩子出生後聽力篩檢有異狀，找遍台中以北各大醫院的耳鼻喉科，最後得知台大醫院耳鼻喉部主治醫師吳振吉在虎尾院區開設人工電子耳特別門診，經過一系列的檢查，上月進行手術安裝兒童人工電子耳。

許姓夫妻回憶，孩子透過電子耳聽到外界的聲音，不敢置信，當場暴哭，他們也痛哭，「他終於聽到了」，也對於高低頻聲音的反應良好。

吳振吉表示，男童患有先天性聽損，特別之處在於病童具有OTOF基因變異，導致雙耳極重度聽損，醫療團隊基於未來基因治療的可能性，決定僅為其右耳植入人工電子耳，保留左耳以便將來進行基因療法，這項策略突顯了台大醫院雲林分院醫療團隊的創新思維及著眼於病人長遠利益的考量，為類似基因異常的病童提供了嶄新治療的新扉頁。

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吳振吉說，聽力是語言發展的基石，兒童聽力損失問題，若未及時發現與處理，將影響孩子的語言發展及社交互動能力，而聽力損失相對其他疾病隱形，家長較難透過日常觀察發現新生兒的聽力問題。自2017年全民健保通過給付極重度聽損兒童的人工電子耳後，嘉惠不少飽受無聲之苦的兒童。

馬惠明指出，吳振吉從今年8月起在虎尾院區開設門診，為中南部地區的重度聽損兒童提供新選擇，並使病患及其家屬免去舟車勞頓，讓更多偏鄉兒童擁有重返聽覺世界的機會，幫助他們的語言及認知發展，使其更順利融入社會與快樂成長。（編輯：謝雅竹）1131206