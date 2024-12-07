屏東旅遊論壇墾丁大街開講 談物價、交通等改革

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（中央社記者黃郁菁屏東縣7日電）2024屏東旅遊論壇昨晚在墾丁大街開講，在地商家、旅行社與屏東縣政府代表等齊聚一堂，針對物價、交通、旅宿等面相討論。屏東縣政府表示，論盼透過對話讓改革政策透明化。

昨晚在墾丁大街辦理這項旅遊論壇，期盼作為墾丁旅遊改革起點，透過多方對話未來持續深化透明化政策。參與討論商家、旅社、與政府代表上百人，不僅正面迎擊外界對「天價墾丁」刻板印象，也提出多項具體措施說明，為「國境之南」未來發展注入新活力。

屏東縣政府交通旅遊處今天新聞稿表示，針對物價議題，論壇強調「價格透明化」重要性，提出「買比三家省荷包」與「住比三家不傷心」實務理念，透過商家公開標示價格及線上旅遊平台性價比評價系統，幫助遊客安心選擇消費，同時提升商家形象與吸引力，營造公平且值得信任消費環境。

交旅處指出，為了讓墾丁重新成為遊客心中友善、值得信賴旅遊目的地，在交通方面，屏南快速道路已完成第一階段可行性研究，並進入第二階段規劃。縣府敦促交通部加速進度，解決假期交通壅塞問題；短期內透過平行路段疏導和分流措施疏解交通流量，同時加強區間測速照相執行，提升旅客行車安全。

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旅宿品質方面，交旅處表示，縣府每年專業培訓提高從業人員服務水平，自2023年導入「金鑰獎」選拔機制，藉由建立標竿推動業者間學習與分享，全面提升旅宿業專業化與服務水準。遊客關注的沙灘陽傘管理問題，縣府與內政部墾丁國家公園管理處合作，研擬公平使用公共資源規範，確保遊客與當地居民權益兼顧。

交旅處表示，將強化與在地商家協作，同步推動交通優化與公共設施升級，逐步將墾丁轉型更加友善且永續發展觀光勝地，為旅客帶來嶄新旅遊體驗。（編輯：孫承武）1131207