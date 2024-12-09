推淨零建築 高雄綠建築頒獎及研討會12/27舉行

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）高雄市工務局今天表示，為推動淨零建築，將於27日舉行「台灣景觀淨零‧從高雄出發」系列活動，及同步辦理綠建築大獎頒獎典禮，邀產官學界探討淨零、減碳議題，為淨零排放路徑提供良方。

工務局表示，為表彰致力於高雄厝設計師及起造人，「台灣景觀淨零‧從高雄出發」系列活動於12月27日舉行，同步辦理第13屆綠建築大獎頒獎典禮，邀產官學界專家學者展開研討會等系列活動，聚焦淨零、減碳相關議題。

工務局長楊欽富表示，今年綠建築大獎頒獎典禮，共16件作品脫穎而出，獲得「優選」，獲獎作品不僅在設計上呈現美學價值，各富特色，亦兼具高雄在地設計，著重能源效率與環境友善。市府盼號召更多業界投入淨零建築的建造行列。

楊欽富說，高雄市作為南台灣經濟重鎮，肩負帶領區域實現碳中和的重責大任，已率先於去年6月28日通過「淨零城市發展自治條例」，其中，乘載市民的建物亦被賦予重責大任，透過建築減碳的政策方針將能有效實踐淨零目標。

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工務局今天新聞稿指出，12月27日「台灣景觀淨零‧從高雄出發」系列活動涵蓋4大主題，包括高雄厝綠建築大獎頒獎典禮、景觀淨零資材展及DIY體驗、「碳權時代•永續景觀」研討會及「與樹共舞•攜手未來」研討會等。

工務局表示，此活動不僅是產官學界交流的平台，更象徵高雄邁向國際永續城市重要一步，市府邀全市居民及相關產業踴躍參與此次盛會，共同為實現淨零目標努力，即日起開放報名，相關資訊可至工務局建築管理處網站查詢。（編輯：李亨山）1131209