倡議生成式主權AI 陳其邁：讓高雄成智慧城市典範

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）高雄市今天舉行「台灣生成式主權AI倡議」啟動儀式，市長陳其邁表示，高雄要建立屬於自己的主權AI，同時打造國內首創的城市級主權AI平台，讓高雄成為智慧城市與AI發展的全球典範。

高雄致力打造主權AI發展環境，此次整合全球算力技術公司、系統軟體設計商及系統整合應用服務商等，由市長陳其邁與經濟部、中華電信、台電等近40名產官學研代表共同進行台灣生成式主權AI倡議，及亞灣研訓基地啟動儀式。

陳其邁致詞表示，生成式AI是先進科技發展的重要突破，將會廣泛運用在交通、農業及救災等各項智慧城市的解決方案，因此建立屬於高雄自己的主權AI是必要的，除了能夠保持在數位競爭時代的自主性，也期望能擴大生成式AI在智慧城市解決方案中的應用，加速高雄的智慧轉型。

陳其邁指出，高雄要建立屬於自己的主權AI，同時也打造國內首創的城市級主權AI平台，發展具地方特色與高雄價值的AI模型，讓高雄成為智慧城市與AI發展的全球典範。

陳其邁說，主權AI的建立既能確保自主性，也能因應本地語言、文化與資料需求，減少模型訓練過程中的偏差，發展至解決方案時，才能對應台灣都市社會問題，進而產出解方。

副市長羅達生表示，市政府將攜手國際AI頂尖企業、國內AI應用軟體開發商與雲端服務供應商等，透過「智慧高雄燈塔計畫」打造具地方特色的多模態生成式AI平台。

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羅達生說，平台將運用高階算力與模型軟體技術，結合市府各局處業務推動，並邀集中鋼、台電、港務公司等國公營企業共同參與，應用於設施監管、模擬預測與災害管理等領域，透過強化AI模型訓練，提供更精準的預測與推論，應對城市治理需求。

高市府表示，未來該平台將在大型活動規劃、交通疏運分析、災害防治及產業安全監控等方面，提供量身定制的應變措施及建議，提升治理效率與城市韌性。（編輯：李淑華）1131209