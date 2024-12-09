台東大學攜手台東馬偕醫院 培育在地護理人才

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（中央社記者李先鳳台東縣9日電）台東長期面臨醫療資源不足困境，台東大學與台東馬偕醫院今天簽署護理學系合作協議，培育台東在地護理人才；推動此案的民進黨立委莊瑞雄表示，將為偏鄉醫療注入新動能。

「這不是單純的解決人力不足，而是對當地居民健康保障的挑戰」，莊瑞雄說，當他接下台東為責任選區，了解全縣雖有7家醫院及16家衛生所，看似醫療資源完備，但也發現偏鄉地區長期面臨護理人力分布不均，直接影響民眾健康照護品質與權益。

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莊瑞雄指出，這項合作案將台東大學教育實力與台東馬偕醫院醫療專業相互結合，馬偕醫院預計提供師資及實習安排，並挹注護理教室設置等設備，3年共新台幣3000萬元及學生獎助學金，建立起一套完整護理教育與實習體系；未來護理人才不僅出身於台東，更將優先服務台東，讓地方居民真正受益，此模式令人期待，也更令人安心。

莊瑞雄表示，護理學系的成立，除了能有效緩解台東偏鄉護理人力分布不均問題，更將為地方醫療發展帶來長遠效益，實現地方人才回饋地方的良性循環。（編輯：陳仁華）1131209