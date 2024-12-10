彰化交流道特定區 王惠美喊話企業投資大巨蛋

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（中央社記者吳哲豪彰化10日電）彰化縣長王惠美再度喊話說，規劃在彰化交流道特定區建大巨蛋，帶動地方發展；王惠美說，她已核准彰化交流道特定區計畫，明年1月開說明會，期盼中信跟頂新集團來談。

根據彰化縣政府網站資料，「高速公路彰化交流道附近特定區」屬管制型都市計畫，原意為保護交流道地區使其不受周邊土地使用影響交流道未來發展，不過因時空變遷與未登記工廠林立，為順應都市發展需求及機能調整，另考量金馬路等交通區位優勢等因素，特別辦理通盤檢討，針對既有農業區進行檢討，並評估轉型發展可行性及推動策略。

而彰化交流道特定區計畫東起彰化都市計畫區界，西至和美鎮之鎮東路、彰化市磚瑤里西側及秀水鄉民意街西側約700公尺處農路，南起秀水及花壇都市計畫區界，北至和美鎮東平路與中茂路，通盤檢討計畫面積約為1963公頃，縣府也發出公告，指明年1月將在彰化市、花壇鄉等鄉鎮市舉辦4場說明會。

王惠美今天接受媒體聯訪時說，大巨蛋不必再等2年，彰化縣已找好了地點，未來彰化交流道特定區將結合彰化鐵路高架化和捷運路網，區內將有新縣政中心、總圖書館、青年住宅和社會住宅，產業園區和大巨蛋，將會是新彰化的起點。

王惠美也在臉書（FACEBOOK）貼文，呼籲出身鹿港的中華民國棒球協會理事長辜仲諒、永靖出身的頂新國際集團等企業，「夜來有夢登歸路」、「何人不起故園情」，彰化是台灣第2顆大巨蛋的最佳地點，呼籲彰化出身的企業一起參與，為新彰化努力。（編輯：謝雅竹）1131210