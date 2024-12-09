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彰縣營養午餐推每週3顆蛋 王惠美也喊話企業孵巨蛋

2024/12/9 16:46
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（中央社記者吳哲豪彰化9日電）彰化縣府舉辦校園營養午餐計畫記者會，推廣彰化雞蛋，不過縣長王惠美話鋒一轉，指縣府希望中信或頂新集團來彰化孵蛋，在彰化交流道特定區規劃建大巨蛋，帶動地方發展。

彰縣府今天在彰化市平和國小食育美學堂舉行記者會，介紹「好蛋的進擊，健康聰明再升級」校園營養午餐計畫，王惠美等人與會；王惠美在記者會上指出，縣府將推動健康雞蛋計畫，為全縣約9萬名學童提供每週3顆雞蛋，善用產地優勢，讓蛋農受惠，同時推廣至全國各縣市，共同促進下一代健康飲食。

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王惠美話鋒一轉，指出除推廣彰化雞蛋外，也希望在彰化交流道特定區「孵蛋」，她指出，早上看到新聞說中信集團正在尋找適合興建巨蛋的基地，縣府希望邀請中信與頂新集團回到彰化，打造屬於自己的棒球場或巨蛋，帶動彰化運動產業及表演經濟，進一步提升地方發展潛力。

王惠美說，彰化高速公路特定區，交通便利，鄰近國道中山高速公路、福爾摩沙高速公路及彰化火車站，非常適合成為未來發展的重要區域，如果有巨蛋，相信會變得與眾不同。（編輯：陳仁華）1131209

王惠美
網紅帶新加坡團深度遊彰化 推穆斯林旅遊彰化台版必比登巡禮北市 蔣萬安王惠美共邀嚐鮮
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