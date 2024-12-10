台南推免費到宅育兒指導服務 近4000人次受益

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市政府社會局推動友善育兒環境，針對實際居住台南市的準父母，或家中育有未滿6歲幼兒的新手父母，提供每戶每年免費36次到宅育兒指導服務，今年已有近4000人次受益。

台南市政府社會局長盧禹璁今天透過新聞稿指出，到宅育兒指導服務內容包含親職示範、餐點製備、家務指導及親職諮詢等，盼能降低家長照護嬰幼兒壓力，協助新手父母照顧幼兒能得到妥善支持。

盧禹璁指出，為讓全市各區家長都能便利使用這項服務，社會局委託轄內學校及民間團體，將全市37個行政區劃分為新營、新市、安平及歸仁等親子悠遊館共4大據點進行服務，透過多元化活動方式，提供專業到宅育兒指導。

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他說，這項服務優先提供脆弱家庭、身心障礙者家庭、未成年父母及其他經社工評估有需求家庭，今年社會局擴大培訓，全市合格育兒指導員已有296人，透過到宅育兒指導員關懷，同時預防6歲以下兒童遭受不當照顧或虐待，目前已有273戶家庭申請，受益達3963人次。

盧禹璁表示，台南市除提供托育費用補助及育兒津貼，並提供嬰幼兒家庭多元化育兒支持，全市已設立13處公共托育家園及2處公設民營托嬰中心、4處居家托育服務中心，可協助媒合37區居家保母提供全日、夜間或假日到宅、在宅臨時托育服務，另提供18處定點臨托，讓有需求民眾使用。（編輯：謝雅竹）1131210