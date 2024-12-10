2025年高雄跨年晚會啟航 公布「六金級」卡司

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）2025高雄跨年晚會「亞灣星海奇航」今天舉行啟航記者會，並公布金曲、金音、金馬、金鐘、廣播金鐘獎等「六金級」卡司，邀民眾到高雄夢時代，享受音樂饗宴及250秒璀璨花火。

2025高雄跨年晚會「亞灣星海奇航」今天舉行啟航記者會，由高雄市副市長李懷仁與世界棒球12強賽事的台灣隊國手張政禹、陳柏清，及晚會主持人歐漢聲、陳明珠共同啟動，並公布「六金級」全卡司。

記者會上揭曉「金」字卡司，包括金曲歌王許富凱、甫獲金鐘主持人獎的新生代實力演員張庭瑚、金曲新人入圍Jocelyn 9.4.0，與剛從高雄巨蛋宣布成團出道的SCOOL。

李懷仁表示，今年高雄跨年「六金級」卡司除了金曲、金音、金馬、金鐘、廣播金鐘獎，更加碼邀請張政禹、陳柏清蒞臨晚會。

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許富凱說，自己會保持最佳狀況，帶給大家喜愛的金曲歌曲，也期望現場參與跨年的民眾，能熱情與他一起大聲唱。陳柏清表示，很開心參加這次跨年，更感謝球迷的支持，希望明年大家也可以繼續到棒球場為他們加油。

高市府表示，今年高雄跨年卡司，繼日前公布金曲歌王歌后盧廣仲、徐佳瑩、女團2NE1成員SANDARA PARK及樂團告五人、麋先生、滅火器等，今天追加公布許富凱、Jocelyn 9.4.0、SCOOL等，邀民眾31日晚間到高雄夢時代狂歡。（編輯：郭諭儒）1131210