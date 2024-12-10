本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

2025年高雄跨年晚會啟航 公布「六金級」卡司

2024/12/10 19:05（12/10 19:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2025年高雄跨年晚會「亞灣星海奇航」10日舉行啟航記者會，並公布「六金級」表演卡司。中央社記者蔡孟妤攝 113年12月10日
2025年高雄跨年晚會「亞灣星海奇航」10日舉行啟航記者會，並公布「六金級」表演卡司。中央社記者蔡孟妤攝 113年12月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）2025高雄跨年晚會「亞灣星海奇航」今天舉行啟航記者會，並公布金曲、金音、金馬、金鐘、廣播金鐘獎等「六金級」卡司，邀民眾到高雄夢時代，享受音樂饗宴及250秒璀璨花火。

2025高雄跨年晚會「亞灣星海奇航」今天舉行啟航記者會，由高雄市副市長李懷仁與世界棒球12強賽事的台灣隊國手張政禹、陳柏清，及晚會主持人歐漢聲、陳明珠共同啟動，並公布「六金級」全卡司。

記者會上揭曉「金」字卡司，包括金曲歌王許富凱、甫獲金鐘主持人獎的新生代實力演員張庭瑚、金曲新人入圍Jocelyn 9.4.0，與剛從高雄巨蛋宣布成團出道的SCOOL。

李懷仁表示，今年高雄跨年「六金級」卡司除了金曲、金音、金馬、金鐘、廣播金鐘獎，更加碼邀請張政禹、陳柏清蒞臨晚會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

許富凱說，自己會保持最佳狀況，帶給大家喜愛的金曲歌曲，也期望現場參與跨年的民眾，能熱情與他一起大聲唱。陳柏清表示，很開心參加這次跨年，更感謝球迷的支持，希望明年大家也可以繼續到棒球場為他們加油。

高市府表示，今年高雄跨年卡司，繼日前公布金曲歌王歌后盧廣仲、徐佳瑩、女團2NE1成員SANDARA PARK及樂團告五人、麋先生、滅火器等，今天追加公布許富凱、Jocelyn 9.4.0、SCOOL等，邀民眾31日晚間到高雄夢時代狂歡。（編輯：郭諭儒）1131210

#李懷仁
#徐佳瑩
#張政禹
#張庭瑚
#許富凱
#盧廣仲
#高雄市
#陳明珠
#陳柏清
#歐漢聲
許富凱
于子育林森北拜師學藝 為音樂劇練習戀愛感秘訣田馥甄池上冒雨歡唱 合唱許富凱讚歌聲絲滑
陳柏清
12強賽奪冠隱形功臣 陳柏清：盡力讓球迷看到更好棒球陳柏清返母校分享榮耀 是否參加經典賽順其自然
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

105
更多編輯台推薦新聞：