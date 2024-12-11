高市稽查132件冬至食品 1太空鴨1小湯圓違規

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄11日電）高雄市衛生局今天公布冬至節慶食品抽驗結果，此次共抽驗132件，其中1件太空鴨檢出動物用藥超標，業者無法提具上游廠商單據，將依法裁處；另1件小湯圓防腐劑超標。

衛生局發布新聞稿表示，此次抽驗品項包括禽畜肉品64件、各式湯圓（芋圓及番薯圓等）37件、水產品及加工品31件；並依檢體類別分別檢驗動物用藥、防腐劑、殺菌劑、著色劑、順丁烯二酸等項目。

衛生局公布檢驗結果，有1件太空鴨檢出動物用藥超標，業者無法提具上游廠商單據，將依法裁處，另1件小湯圓檢出防腐劑超標，經查來源商為外縣市，已移請所轄衛生局辦理。

衛生局強調，依據食品安全衛生管理法規定，動物用藥殘留量超過安全容許量，不得製造、販賣、輸入、輸出、公開陳列，違者可處6萬元以上2億元以下罰鍰。此外，檢出防腐劑超標，違者依法可處3萬元以上300萬元以下罰鍰；溯源過程業者無法提供或拒不提供單據，違者可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

衛生局提醒，民眾在選購湯圓或其配料時，應避免挑選色澤過於鮮豔及有刺鼻異味之產品，注意產品外包裝標示資訊，包括品名、內容物、食品添加物名稱、有效日期、營養標示及製造廠商等，並適量購買、妥善保存及儘速食用完畢，以確保產品新鮮及食用安全。

今年冬至為12月21日，衛生局於冬至前將持續稽查，此次稽查結果，民眾可上高雄市政府衛生局網站（ https://khd.kcg.gov.tw/ ）食品衛生專區或食安地圖網站（ https://foodmap.kchb.gov.tw/ ）查詢。若有任何食品衛生問題，可洽衛生局食品衛生科（洽詢專線7134000轉食品衛生科）。（編輯：李淑華）1131211