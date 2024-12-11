屏東潮州春節市集人氣旺 特1區30萬9999元標到

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（中央社記者李卉婷屏東縣11日電）屏東潮州春節市集每年吸引數十萬人潮前往，特區今天展開競標，投標者以新台幣30萬9999元標下特1區，金額創新高，業者準備要擺娃娃機搶春節商機。

潮州春節市集每每舉辦讓潮州鎮宛若不夜城，潮州鎮公所宣布明年活動將從除夕到初四，一連舉辦5天，將清水南路、華興路、愛河路、民生路劃設為行人徒步區，沿路均設有攤位，讓到訪民眾逛好逛滿。並在今天舉行特區開標。

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潮州鎮公所主祕王建元接受媒體聯訪指出，今年有490人投標，比起去年增加約43%，特1區以新台幣30萬9999元、特2區則以17萬999元標出，特區總得標金額為453萬9782元，也比去年增加33.6%。金額均創下新高。

特1區得標者蕭姓業者說，沒有投標過，非常開心得標，預計擺設娃娃機，歡迎大家一起來夾娃娃；王姓攤商說，每年都會從金門前來標攤位，因為潮州春節市集真的人很多，一定要勢在必得。（編輯：謝雅竹）1131211