原紅屋鐵板燒公辦都更遭質疑賤賣地 竹市府駁斥

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（中央社記者魯鋼駿新竹市11日電）民進黨新竹市議員曾資程表示，竹市「原紅屋鐵板燒」公辦都更把市區精華土地給建商蓋豪宅，質疑賤賣土地。竹市府駁斥指出，此案有回饋設施，提供多樣化公益空間。

新竹市政府指出，新竹市「原紅屋鐵板燒」公辦都更招商案昨天簽約，計畫興建地上24樓、地下5樓的建築，除集合住宅82戶，還有公益空間，包括公共托嬰中心、親子館、青少年活動中心、里民活動中心等。

曾資程今天向中央社記者表示，此基地位在新竹市復中里，因當地長期苦無適當集會場所，他曾在議會質詢、提案盼市府能興建多功能社福大樓，除提供里民集會活動使用，還可規劃托嬰中心、關懷據點等社福公共空間。

他指出，市府雖有將他的建議納入規劃，但此棟大樓位在市中心黃金地段，市府僅拿回新台幣9億元土地權利金，質疑是賤賣市有地蓋高樓層豪宅，助長竹市房地產持續飆漲，更憂心成為台北市京華城案翻版，要求市府提供完整的規劃報告、招商過程及得標廠商相關資料，公開向市民說清楚。

對此，新竹市政府透過文字說明，若採分回房地方式，建案完成需超過5年時間成本，持有期間除需支付每戶地價稅、房屋稅、管理費及其他維護費用外，還需編列維護管理及人事費用，此案是透過公開招標評選、分配權利金的方式進行，絕無賤賣市有地。

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另外，新竹市都市發展處指出，根據此都更案實施者於評選時所提服務建議書內容，預計申請獎勵容積移轉40%，公益設施獎勵30%，預估民國116年3月申報開工，119年6月完工，後續以實施者提送完整規劃設計書圖，並報經新竹市都市更新審議委員會通過為準。

都市發展處表示，此案公益回饋市府的公益設施包括青少年育樂中心、里民集會中心、公共托嬰中心、及親子館等面積524坪，同時提供公益設施設備、裝修及維管費用。（編輯：戴光育）1131211