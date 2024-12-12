林保署鼓勵移除銀合歡 屏東辦活動讓殘材製作生態瓶

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（中央社記者黃郁菁屏東縣12日電）林業及自然保育署屏東分署為鼓勵更多人加入移除外來種銀合歡行列，12月14日將在屏東車城辦活動，帶領民眾移除銀合歡植株、利用銀合歡碳化木製作生態瓶等，已開放報名。

林保署屏東分署今天發布新聞稿表示，14日上午將在屏東車城辦理「國土綠網•恆春半島海岸林—銀合歡移除再利用活動」，透過移除恆春半島的外來入侵種銀合歡，引導民眾認識銀合歡造成的生態威脅；並藉由推廣銀合歡殘材再利用產品，鼓勵更多人加入移除銀合歡行列，促進地方永續發展。

活動內容包括移除銀合歡植株、產品體驗及解說銀合歡殘材再利用成果。林保署屏東分署邀請獲得2022國家永續發展獎的森林循環經濟業者木酢達人，帶領參加者利用銀合歡碳化木製作獨特生態瓶；並介紹屏東分署與木酢達人合作推出的「銀合歡再利用永續禮盒」，包含乾擦清潔慕斯、多酚清潔液及除濕炭包，每組代表移除0.9公斤銀合歡。

林保署屏東分署指出，銀合歡曾被引入作為薪柴與動物飼料，卻因其強大繁殖力和迅速擴散性，對恆春半島原生生態造成威脅。屏東分署自90年代起啟動銀合歡防治工作，多年來結合多方力量進行移除；今年透過公私協力，將移除後的銀合歡木材加以利用，開發出一系列日常用品，從而推動資源循環利用，創造永續環保價值。

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林保署屏東分署期望，透過活動加深大眾對銀合歡入侵問題的瞭解與關注，並鼓勵更多社區居民自發參與銀合歡移除工作，恢復恆春半島熱帶季風林生態。同時也希望進一步媒合企業與在地社區合作，透過林保署自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台，鼓勵社區持續關注在地環境永續發展並實際行動。

活動於14日上午9時30分在車城龜山步道停車場舉辦，可透過網路預約報名，DIY生態瓶材料備有30份，以先報名者為主。活動詳情及報名資訊見網站資訊（https://forms.gle/wrmdtkbo8E28JMWw5 ），或關注屏東分署臉書粉絲頁（https://www.facebook.com/pingtung.forest.gov.tw）。1131212（編輯：李淑華）1131212