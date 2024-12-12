「魷魚遊戲」登高雄港 角色娃娃、無人機21日現身

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（中央社記者林巧璉高雄12日電）韓國影集「魷魚遊戲」將在台灣展開宣傳活動，高雄市長陳其邁今天搶先曝光活動內容，21日將有無人機和萬人粉紅派對；高雄港邊還有劇中角色「巨型英熙娃娃」和主題輕軌列車。

陳其邁在臉書（Facebook）宣布，「魷戲全方位入侵高雄日常！陸海空全面占領高雄港」。他說，21日將有一日限定無人機與萬人粉紅派對，以及為期16天的「巨型英熙娃娃」，還有粉紅車身的主題輕軌列車將載著旅客前往活動現場。

根據「一日限定萬人粉紅派對」活動流程，活動將於高雄流行音樂中心珊瑚礁群登場，上午10時「巨型英熙娃娃」將在海上現身，下午5時30分至6時25分是「粉紅守衛集結」時間；晚上6時25分至40分遊戲啟動，點亮「英熙娃娃」，後續將有10分鐘的港灣無人機大秀。

陳其邁也喊話，「別忘記穿上衣櫃裡最粉的那套衣服，一起創造萬人粉海」，並提醒民眾「高雄橋」上看不到無人機；當天會有交通管制，建議搭乘大眾運輸、步行入場。輕軌可搭至「真愛碼頭」，當天下午5時後輕軌「光榮碼頭」站不停靠；捷運可於「鹽埕埔」、「中央公園」站下車。

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「魷魚遊戲」將展開串流平台Netflix在台灣最「大」型宣傳活動，Netflix先前發布新聞稿表示，「魷魚遊戲」第2季將給全球觀眾更多刺激與挑戰，韓國演員李政宰再次回歸飾演成奇勳（編號456），以更堅毅姿態，背負第1季傷痕，下定決心揭露殘酷競賽背後致命真相。

「魷魚遊戲」2021年首播後迅速風靡全球，成為Netflix在全球觀眾中觀看次數最高影集之一，反映當代激烈競爭與社會縮影，且以韓國兒時遊戲為背景，轉化所有元素如藝術、音樂、時尚和遊戲，成為全球文化與熱潮。（編輯：張雅淨）1131212