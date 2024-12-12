台南北外環道工程引民怨 陳亭妃座談促修正創雙贏

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）民進黨立委陳亭妃今天針對台南都會區北外環道路工程引發民眾抗議召開座談會，決議要求國土署提出修正規劃，送交水利署第六河川分署進行專案呈報，盼創造雙贏。

陳亭妃下午邀請內政部國土管理署、經濟部水利署、台南市政府等相關單位，在北區成功里活動中心舉辦座談會，傾聽在地居民心聲。

會中有民眾反映，希望高架橋橋墩能座落於鹽水溪高灘地範圍，避免工程距離太近，影響現有民宅房屋地基；還有改善中華北路匝道設計位置，因應未來恐將湧入來自安南區、九份子、安平及北區大量車潮，儘量減少交通錯亂大打結、險象環生情形發生。

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陳亭妃表示，北外環道路第四期東工區工程，目前受限於橋墩不得設於水道治理計畫線內高灘地範圍規定，但鹽水溪高灘地範圍幅員遼闊，落墩並非將高架橋面設置於水道上，不影響水路水流進行，希望政府不要因為設計不良而導致居民權益受損，施工單位應考量多方意見，不要讓政府美意變調。

陳亭妃於座談會後做出結論，要求國土署在2個月提出修正規劃，送交水利署第六河川分署進行專案呈報，並由陳亭妃辦公室進行相關協調工作，盼讓工程創造雙贏。（編輯：陳仁華）1131212