宜蘭中興文創園區推紙廠電影院 適合各年齡層欣賞

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）宜蘭縣中興文化創意園區即日起到明年2月，以「親子友善」、「多元性平尊重」、「宜蘭接軌世界」為核心，推出「紙廠電影院－中興57影展」，規劃多場影片放映及映後座談，適合各年齡層欣賞與互動。

前身為中興紙廠的「中興文化創意園區」於2015年登錄為歷史建築，全區約8公頃。

宜蘭縣文化局今天表示，這次在園區「57影視中心」舉辦的影展包含「親子作伙看電影」、「性別好好玩」與「宜蘭與世界」共3大主題單元。「親子作伙看電影」單元，挑選適合學齡前與學齡兒童的影片，提供舒適自在的觀影空間氛圍，讓孩童在學習觀影禮儀的同時，享受影像樂趣。

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「性別好好玩」單元，特別關注多元性平觀點與青少年的成長主題，鼓勵觀眾展開多元視角的討論。「宜蘭與世界」單元，除選映宜蘭在地故事等主題影片，並延伸走讀散策活動，讓觀眾不僅觀看電影，更能親身走進電影場景，也播放在世界發光發熱的精彩好片。

文化局指出，除影展單元放映外，還規劃與主題呼應的映後座談與主題講座，邀請觀眾了解影像背後故事、感受創作者的熱情與思考、理解影像製作的世界。（編輯：張銘坤）1131215