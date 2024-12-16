高雄大樹初二走春 回娘家辦桌海鮮加鳳荔饗宴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄16日電）高雄市大樹區農會今天表示，明年大年初二(國曆1月30日)中午將舉辦回娘家辦桌。最青的海鮮配上在地鳳梨及玉荷包荔枝食材，提供給不想在市區人擠人又愛吃年菜民眾更多選擇。

大樹區農會今天表示，明年首次舉辦初二辦桌活動，地點選在交通便利的大樹姑山倉庫，食材內容包含烏魚子、龍虎斑、紅蟳、干貝、龍膽石斑、龍蝦及鮑魚等新鮮海鮮；餐後甜點則以大樹在地生產的金鑽鳳梨、玉荷包荔枝為原料，打造出酸甜果香與滑嫩的「鳳荔銀耳露」，以及口感綿密還能吃到果肉的「金鑽鳳梨冰淇淋」及「玉荷包冰淇淋」。

大樹區農會總幹事歐幸娟表示，這次辦桌主題是海鮮與在地水果的結合。以高級海鮮料理入菜，甜點則使用在地生產的鳳梨和玉荷包荔枝。除了大家熟悉傳統菜色外，農會自行研發的甜點，絕對令人耳目一新。每桌新台幣1萬元絕對讓人感覺物超所值，歡迎民眾預訂這場海鮮與在地農產結合美食饗宴！訂桌資訊可洽大樹區農會，訂購專線07-6565101，限量50桌，名額有限，欲購從速！

大樹區為高雄鳳梨、玉荷包荔枝重要產區，產季都在初夏的5至6月。今年度大樹區荔枝種植達面積1800公頃、鳳梨種植面積850公頃。兩者皆佔全高雄市產量近6成。為延長農產品廚架壽命，農會研發鳳荔銀耳露罐頭、金鑽鳳梨冰淇淋、玉荷包冰淇淋、鳳荔雙心酥、玉荷包果乾等加工品，讓民眾全年都可品嘗到水果各種風味。（編輯：孫承武）1131216