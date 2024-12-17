新北樂活農園兩年一租耕位 114年1/6起開放登記

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北17日電）新北市高灘處指出，在大都會公園開闢樂活農園的兩年一租耕位將到期，市府將於民國114年1月6日起開放耕位線上抽籤登記，樂當城市農夫的民眾要把握機會。

新北市高灘地工程管理處今天表示，為讓市民在忙碌的都市裡也能有舒活身心園地，高灘處在二重疏洪道的新北大都會公園，從107年開闢樂活農園，提供約15坪耕位空間，讓市民朋友體驗農作樂趣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

高灘處指出，農園共釋出390個耕位，每兩年須繳交新台幣6500元的租金，因登記者眾，每次都出現滿租狀況，因此每次租約到期是耕位釋出的機會，這次租約將於114年3月31日到期，市府將於114年1月6日至114年1月15日開放耕位線上抽籤登記。

針對相關報名訊息，高灘處表示，都公告於高灘處官網（設施介紹／樂活農園）、新北大都會樂活農園網及新北大都會公園樂活農園現場公布欄，只要設籍新北市且滿18歲以上的民眾，準備好所需資料後，皆可上網登記報名，有機會在都會生活體驗耕作的樂趣。（編輯：戴光育）1131217