中科推動水湳再生水計畫 10月起每天供水1萬噸

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）因應氣候變遷導致的水資源危機，中科管理局今天表示，推動的水湳再生水計畫已於10月正式供水，初期每天供水1萬噸，分別提供友達光電、亞東氣體及聯豐精密等廠商使用。

中科管理局今天召開記者會說明水湳再生水計畫的推動歷程與成果，這項計畫透過回收利用公共污水處理廠的放流水，成為穩定的工業用水來源，為區域產業與社會永續發展提供了新的解決方案，每年節省11萬度電並減少碳排放54公噸。

中科管理局長許茂新表示，水湳再生水計畫經多年規劃與推動，已於今年10月正式供水，主要供應中科台中園區，每天供水1萬噸，分別提供友達光電9400噸，亞東氣體及聯豐精密各300噸。

許茂新指出，為推動水湳再生水計畫，中科管理局在台中園區投資新台幣3.46億元，負責區內設施建設與運營，包括再生水配水池、管中加壓系統及全線使用耐腐蝕、高效能的HDPE管材等，確保供水穩定及環境友善。供水規模初期為每天1萬噸，並預留擴展至1.5萬噸的空間。

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友達光電協理吳慶鴻表示，這項計畫視為展現企業社會責任與台灣ICT產業綠色創新的具體實例，因應近年氣候變遷，創造多元水資源有必要性，以減緩枯水期用水壓力，提升企業生存韌性，產業用水更穩定，雖然再生水成本增加20%到30%，目前友達中科廠再生水使用占1/3，另外，製程用水再回收率達95%。

許茂新也感謝友達等業者展現社會企業責任，簽約使用再生水，未來將繼續配合其他再生水項目，包括福田及烏日水資源回收中心的建設供應台中園區二期擴建計畫等，推動園區內相關配套措施，以進一步提升供水量及服務範圍，支持園區永續發展。（編輯：李亨山）1131218