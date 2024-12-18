反彰縣二林芳苑交界設火化場 居民激動下跪監委陳情

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（中央社記者鄭維真彰化18日電）彰化縣擬於芳苑鄉設火化場，監察委員施錦芳及田秋堇今天到預定地聽取民意，二林芳苑反火葬場自救會成員跪求撤案；監委表示，將帶陳情書回去了解，看如何與縣府溝通。

彰化縣政府預計在芳苑鄉及二林鎮交界處設火化場，引發兩地居民強烈反彈，今天數百名民眾到火化場預定地拉白布條，高舉反對設置旗幟，向監委陳情；其中，二林芳苑反火葬場自救會，更有成員一度情緒激動下跪。

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自救會副會長林麗美接受媒體聯訪時說，火化場附近居住人口多，且有蛋雞場、肉雞場、乳牛場及種植各類蔬果；若在此蓋火化場，勢必衝擊二林、芳苑在地產業，縣府目前都無法給地方一個公平又公開的交代。

施錦芳表示，監察院得知火化場設置對地方造成極大困擾，安排她們到這裡了解狀況，今天自救會及弱勢團體、在地公司都有遞出陳情書，她們會帶回去仔細查看，評估如何與縣府溝通。（編輯：陳仁華）1131218