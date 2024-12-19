韓駐台代表拜會海委會 管碧玲盼共推海洋永續發展

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）韓國駐台代表李殷鎬昨天率團首次拜會海委會，主委管碧玲表示，台韓在多元層面有密切交流，盼未來在海洋保育、科技創新及永續發展等領域深化合作，互助互惠海洋事務。

韓國駐台代表李殷鎬一行人昨天首次拜會海洋委員會，主任委員管碧玲親自接見，並在海洋事務合作與發展進行深入交流，讓台韓兩國海洋領域合作邁向新篇章。

管碧玲指出，明年兩大國際海洋盛事—「我們的海洋大會」及「APEC海洋部長會議」將於韓國舉辦，這些平台對促進全球海洋永續發展至關重要，期待台灣在海洋保育、海廢治理及數位海洋等議題上與國際展開創新合作，共同為海洋永續發展貢獻力量。

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管碧玲說，台韓在海洋科研領域已有穩固基礎。海委會國家海洋研究院與韓國海事研究所（KMI）、海洋科技研究院（KIOST）等單位持續洽商合作，並已與韓國海事教育研究會（KOME）、國家海洋生物多樣性研究院（MABIK）等機構簽署合作備忘錄（MOU）。期盼未來雙方能在海洋科技、數據共享及應對海洋環境挑戰等領域深化合作，攜手推動區域海洋永續發展。

李殷鎬則對海委會的海洋保育成果及倡議表達高度肯定，並承諾將協助推動韓國相關單位，如海洋漁業部（MOF）等參與合作，進一步拓展台韓雙邊夥伴關係。（編輯：謝雅竹）1131219