屏東「聖誕市集村」 荷蘭達人秀冠軍馬丁賀肯斯獻唱

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（中央社記者黃郁菁屏東縣19日電）屏東縣政府舉辦耶誕節活動「聖誕市集村」，邀請「荷蘭達人秀」冠軍、美聲歌手馬丁賀肯斯獻唱，明晚6時在屏東公園田徑場前廣場登場，將演唱多首西方經典老歌，增添節慶氣氛。

馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）在2010年獲得「荷蘭達人秀」（Holland's Got Talent）冠軍，曾以一首You Raise Me Up席捲全球，並在社群平台YouTube創下5000多萬次點閱率。

屏東縣長周春米表示，今年「屏東聖誕節」開幕以來，多組璀璨燈飾及豐富活動讓不少網友紛紛在社群媒體分享美照與短片，透過貼文迅速轉傳，不僅吸引屏東在地民眾，更有許多外縣市遊客專程到訪。

周春米說，為讓民眾彷彿置身於歐洲傳統耶誕市集，今年首次邀請荷蘭好聲音賀肯斯獻唱多首經典西洋老歌，希望融合西方節慶特色，帶給屏東鄉親滿滿幸福感。

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根據縣府傳播暨國際事務處新聞稿，賀肯斯原是麵包師傅，年輕時為養家暫時放下音樂夢，遇上歐債危機後失業。在他正對人生感到絕望時，女兒替他報名「荷蘭達人秀」，最終憑藉渾厚且真摯歌聲奪冠，以You Raise Me Up為代表作。他的音樂旅程感動無數人，期待藉由賀肯斯的歌聲，鼓舞許多正在生活中努力奮鬥的人。

傳播處指出，屏東「聖誕市集村」將於12月20日至22日在屏東公園田徑場前廣場登場，包括特色美食、屏東10大伴手禮、文創手作等多元商家、表演節目以及滿額抽獎活動。此外，每週六、日及國定假日還有浪漫下雪、耶誕老人帶小夥伴出任務等活動。更多詳情可至「2024屏東聖誕節」活動官網（https://www.amazing-pingtung.com/ptcm）查詢。（編輯：張雅淨）1131219