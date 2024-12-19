花蓮跨年夜唱到元旦夜 蕭煌奇羅志祥接力演出

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（中央社記者張祈花蓮縣19日電）花蓮縣政府今天宣布，跨年演唱會將自31日起連唱2天，跨年夜由金曲歌王蕭煌奇領軍，元旦夜壓軸巨星是「亞洲舞王」羅志祥，連續2天在東大門夜市廣場開唱。

由花蓮縣府舉辦的太平洋觀光節跨新年演唱會，今天宣布將是全台唯一、連唱2天的跨年晚會，12月31日晚間8時起、2025年1月1日晚間7時起在花蓮東大門廣場開唱。

12月31日跨年夜卡司有金曲歌王蕭煌奇、原民天王Matzka、人氣樂團怕胖團、嘻哈新星Tyson Yoshi、創作歌手VERA、實力團體HUR+、原民女聲舞思愛Usay Kawlu、阿布絲、饒舌歌手呂士軒及IVAN艾文。

元旦夜壓軸，巨星羅志祥睽違2年，再次回到家鄉開唱，花蓮縣府指出，羅志祥31日跨年專場演唱會結束後，2025年第1天就趕回故鄉花蓮，用勁歌熱舞陪伴大家。

縣府觀光處長余明勲表示，這次跨「新」年演唱會加演一天，希望能吸引更多人潮，讓花蓮觀光產業在新的一年開紅盤，將熱潮延續到明年1月18、19日五月天一路向東演唱會。

余明勲指出，農曆春節最有年味的「花蓮太平洋燈會」也將於明年1月17日起首次移師到日出大道舉辦，到花蓮參加五月天演唱會的歌迷，可搶先欣賞到融合藝術與科技的燈會。（編輯：陳仁華）1131219