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谷關耶誕音樂晚會登場 參山處邀民眾賞燈度假

2024/12/21 19:34（12/21 20:06 更新）
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「2024山谷燈光節」持續展出，交通部觀光署參山國家風景管理處21日在台中市和平區舉辦谷關耶誕音樂晚會現場湧入超過500人一起同樂，盡情享受繽紛夜晚。圖為賞燈人潮。（參山國家風景管理處提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年12月21日
「2024山谷燈光節」持續展出，交通部觀光署參山國家風景管理處21日在台中市和平區舉辦谷關耶誕音樂晚會現場湧入超過500人一起同樂，盡情享受繽紛夜晚。圖為賞燈人潮。（參山國家風景管理處提供）中央社記者郝雪卿傳真 113年12月21日
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（中央社記者郝雪卿台中21日電）配合「2024山谷燈光節」，參山國家風景管理處今晚在台中舉辦谷關耶誕音樂晚會，湧入逾500人到場同樂，也預告還有谷關、梨山雙主場「歲末跨年晚會」，歡迎民眾來賞燈度假。

交通部觀光署參山處在所屬轄區「梨山、谷關」兩地舉辦「2024山谷燈光節」，於今年11月28日至明年1月12日舉行，期間並配合耶誕、跨年假期舉辦晚會活動，邀請國內外民眾安排上山旅遊。

參山國家風景區管理處晚間在谷關舉辦耶誕音樂晚會活動，邀請扶桑花樂團、歌手吉巴萘、林芯儀及在地原民表演團體泰雅原舞工坊演出，現場湧入超過500人一起同樂，盡情享受繽紛夜晚。

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來不及參加今晚活動，參山處也預告，31日跨年夜到明年元旦，還有谷關、梨山雙主場「歲末跨年晚會」，將以2024最嗨的夜晚迎接2025年到來。跨年晚會有摸彩活動送好禮，歡迎遊客一起到谷關、梨山參與同樂倒數迎新年，隔天還可以在梨山迎接元旦曙光。

參山處說明，跨年晚會谷關場邀請泰好玩、巴大雄、艾瑪創意舞禱蹈團、草莓老師氣球秀、卡尼特樂團、晨悠、貝露莎、舞炯恩等表演團體；梨山跨年晚會將有原靈舞蹈團、魔術表演、蔡詩謙熱舞、山羊樂團、熾焰樂團等團體演出，歡迎各界一起來共度美好假期。（編輯：郭諭儒）1131221

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