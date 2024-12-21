「魷魚遊戲」英熙娃娃點亮了 陳其邁扮高雄孔劉

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（中央社記者林巧璉高雄21日電）「魷魚遊戲2」台灣宣傳活動今晚高雄登場，市長陳其邁扮「高雄孔劉」出席，並按鈕點亮巨型「英熙娃娃」。無人機大秀接續登場，讓現場驚呼連連，主辦單位統計擠進4萬人。

韓國影集「魷魚遊戲2」今天在高流舉辦萬人粉紅派對，萬名民眾扮成粉紅守衛，畫面壯觀，受邀來賓則身穿綠衣扮演劇中玩家。高雄市長陳其邁則以西裝出席，他笑著說，自己扮成劇中孔劉的角色「招募員」，「我是高雄孔劉」。

陳其邁致詞時說，很開心「魷魚遊戲」宣傳活動辦在高雄，可以讓大家看到高雄的好山好水以及人情味；也預祝「魷魚遊戲2」能和「魷魚遊戲」一樣，成為Netflix眾多影集中的第1名。

陳其邁與現場萬名群眾共同倒數5、4、3、2、1，並按下按鈕點亮身後的巨型「英熙娃娃」；同時萬人也屏息等待後續登場的無人機大秀。

10分鐘的無人機大秀中，首先登場的劇中角色就是「英熙」，無人機列隊時排出全身的英熙，搭配轉頭、眼睛掃射等招牌動作，加上「1.2.3木頭人」配樂，現場氣氛詭譎萬分。後續還有粉紅守衛、劇中最具代表性的「456」號碼牌，以及「魷魚遊戲」招牌符號、金豬撲滿等。現場民眾時而安靜觀賞，時而驚呼連連。

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活動中主持人問陳其邁要請哪位玩家上台，陳其邁笑了笑說「（民進黨立委）李柏毅先上來受死好了」。現場其他民意代表、市府官員大笑，民進黨立委邱議瑩、林岱樺、許智傑、黃捷、吳沛憶、沈伯洋等人也都穿著玩家裝扮出場。

「魷魚遊戲」宣傳活動吸引數萬人朝聖，造成周邊交通水洩不通，離場及進場的民眾擠成一團，人潮中有不少人與家人親友走散，主辦單位多次廣播請家長到服務台接孩子；英熙娃娃將從今天起展至明年1月5日。（編輯：郭諭儒）1131221

韓國影集「魷魚遊戲」在台宣傳活動21日晚間在高雄流行音樂中心珊瑚礁群熱鬧登場，高雄市長陳其邁（前右5）與穿著劇中玩家裝扮的市府團隊、民意代表等一同合影留念。中央社記者林巧璉攝 113年12月21日

韓國人氣影集「魷魚遊戲」第2季在台宣傳，21日在高流舉辦萬人粉紅派對，現場擠進4萬人共賞精彩無人機秀以及「又可愛又詭異」的巨型英熙娃娃。中央社記者林巧璉攝 113年12月21日

韓國影集「魷魚遊戲」在台宣傳活動21日在高雄流行音樂中心珊瑚礁群登場，晚間無人機秀排出「粉紅守衛」、「綠衣人」等圖樣令人驚呼不斷，巨型充氣英熙娃娃也相當吸睛。中央社記者林巧璉攝 113年12月21日