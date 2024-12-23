阿里山狀元茶競賽頒獎 評審：冬溫高仍維持品質

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（中央社記者黃國芳嘉義市23日電）2024冬季阿里山狀元茶競賽今天頒獎，評審認為，今年冬季平均溫度較高，但日夜溫差較大，進入複審茶樣品質仍能維持冬季優良茶品質，同一等級間差異不大。

23.5阿里山茶產業運銷合作社主辦冬季阿里山狀元茶競賽，邀請茶葉專家擔任評審，以茶樣外觀、水色、香氣及滋味進行評審。茶樣均經過農藥檢測及產地鑑別，全數符合國家安全標準。

評審認為，今年9月至11月間阿里山茶區降雨量較往年偏多，茶園土壤肥力受雨水易流失，茶園排水不及與秋颱都會傷害茶樹根系，根系損傷影響養分吸收，造成冬茶滋味稍偏淡，茶菁含水量較高也導致萎凋及烘焙不易。

評審表示，今年冬季平均溫度較高，但日夜溫差較大，加上冬茶採摘期間天氣晴朗，利於日光萎凋及發酵程度控制，對於製茶品質有正面助益，經評審後，進入複審茶樣品質仍能維持冬季優良茶品質，同一等級間差異不大。

阿里山茶產業運銷合作社理事林育丞致詞表示，今年冬季阿里山狀元茶競賽今天舉行頒獎暨品茗，梅山製茶廠吳瑛璨連續第2年奪得特等狀元獎；頭等獎為茶農陳善杭等4人獲得。

從事製茶10多年的吳瑛璨表示，今年再度獲獎，對製茶技術是一項肯定。（編輯：謝雅竹）1131223