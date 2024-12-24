台中豐原大道自來水管線滲漏路面塌陷 搶修回填

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（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中市豐原區豐原大道八段因自來水管線滲漏，導致東側道路出現下陷，台中市政府先封閉道路，自來水公司進場施工，西側今天上午也下陷，水公司搶修回填，搶先恢復單側通車。

豐原大道八段路段的東側道路在22日出現下陷，台中市養工處獲報到場封閉道路，自來水公司發現豐原大道與豐社路口的自來水管線有滲漏，才會造成路基掏空。

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自來水公司昨天封閉豐原大道東側，進行施工回填，未料，因車輛都走西側道路，西側道路也因自來水滲漏今天上午出現路面下陷，施工單位緊急封閉豐原大道八段，禁止車輛通行，進行回填工程。

施工單位表示，先將恢復單向通車；因自來水管線滲漏，除豐原大道八段2處路基淘空下陷進行回補外，豐原大道高架橋下來的豐原大道與豐社路口也疑似有路基下陷出現積水現象，自來水公司進一步抓漏回填，維護用路人安全。（編輯：李亨山）1131224