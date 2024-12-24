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宜蘭暢遊消費抽好禮 最大獎項汽車1輛

2024/12/24 18:05
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣24日電）宜蘭縣政府指出，為刺激觀光經濟，明天起至明年3月2日推出「暢遊宜蘭抽好禮」活動，只要於在地合法店家相關單筆消費滿新台幣500元，並取得統一發票或購物證明就可參加抽獎，最大獎是價值69萬元的汽車1輛。

宜蘭縣工商旅遊處今天表示，為振興縣內觀光產業、刺激經濟消費、提升旅遊人潮，特別結合耶誕節、農曆春節及228連續假期等，從明天起至明年3月2日推出「暢遊宜蘭抽好禮」活動。

工商旅遊處指出，活動期間全國民眾在宜蘭縣內只要於食、宿、遊、購、行等5大類別的任一合法店家，單筆消費滿500元，取得統一發票或購物證明，並將資料上傳至活動官網（http://travel-yilan-goshopping.com.tw），同時登錄個人資訊，就可參加抽獎。可以個人身分登錄多張不同的發票或證明，增加中獎機會。

針對抽獎日期及獎品，工商旅遊處表示，活動將分2波抽獎，第1波抽獎日期為明年2月12日，獎項有65吋電視、無線吸塵器、平板電腦、除濕機各1台、智慧型手錶3支等。

第2波抽獎日期是明年3月12日，將抽出最大獎汽車1輛、電動機車2輛、iPhone 16手機3支，以及65吋電視、無線吸塵器、變頻洗衣機、除濕機等。這2波抽獎活動總獎額達130萬元。（編輯：戴光育）1131224

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