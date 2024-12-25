長庚接手 高市大同醫院元旦起24小時接生、兒科急診

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（中央社記者林巧璉高雄25日電）高雄市立大同醫院明年起將由高雄長庚接手，長庚今天表示，1月1日起凌晨0時起提供24小時心導管、接生與兒科急診服務，並規劃於2026年導入達文西機械手臂手術。

2025年起長庚接手營運管理高雄市立大同醫院，履約期間10年；高雄長庚今天透過新聞稿宣布大同醫院重要人事，民國114年起，院長由高雄長庚副院長、胸腔內科主治醫師林孟志擔任；副院長為達文西手術權威、耳鼻喉部主任林新景擔任；並由肺癌專家王金洲、泌尿腫瘤權威王弘仁、婦女泌尿專家黃寬慧及兒童血液腫瘤權威沈俊明分別擔任內、外、婦、兒科部長。

高雄長庚表示，長庚團隊於明年1月1日凌晨0時起，即提供24小時心導管、24小時接生與24小時兒科急診服務，並規劃隔年導入達文西機械手臂手術，逐步建構大同醫院成為「重度級急救責任醫院」並落實市立醫院責任，共同為維護市民健康而努力。

長庚指出，已參考過去開設科別、未來醫院服務定位、區域醫療網絡合作關係、當地醫療需求及大同醫療特色等，陸續開設超過31個醫療專科與特色門診，並從11月29日開放網路掛號，且依實際掛號人數與病患回流情形，即時動態調整開診科別、時段與診數。

根據長庚資料，初步調整包括停開美容體雕醫美相關門診、陸續擴大提供兒科次專科（兒童感染科、兒童心臟內科、兒童遺傳內分泌、兒童血液腫瘤、兒童胸腔科、兒童過敏氣喘風濕科、新生兒科、兒童腎臟科及兒童胃腸科等）與牙科次專科（牙周病科、齒顎矯正、贗復補綴、牙體復形、牙髓病科及口腔外科等）等。

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此外，夜診與假日診安排將依據社區病人需求動態調整增設，並以垂直整合在地分級醫療與基層診所合作策略，持續滾動式調整開設科別與診數。

長庚強調，長庚法人將依約依期程陸續提供各項服務與履行承諾，服務規模維持不變，將大同醫院建置發展成為重度級急救責任醫院，未來大同醫院定位及功能履行市府政策方向，提供服務內容與重點也將逐步調整。（編輯：陳仁華）1131225