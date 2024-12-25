盧秀燕就職6週年 稱台中條件最好將爭取輝達進駐

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市長盧秀燕今天在就職6週年記者會，細數過去施政成果，還提出剩下2年任期將持續播下希望種子，讓台中越來越好，並強調台中絕對是高科技發展首選，將爭取輝達等進駐台中。

連任台中市長的盧秀燕下午在台中市政府廣場舉行就職6週年記者會，市府團隊全員身穿白襯衫及卡其色長褲出席，盧秀燕以「種下希望 榮耀台中」為主題，在會中報告6年來的施政成果及未來展望。

盧秀燕表示，最近1個月市府團隊連續獲得4項施政治理民調6都第1殊榮，這項成果代表過去的耕耘受到市民肯定及施政方向正確，她引用「稻穗彎腰哲學」，強調市府不因目前成就自滿，反而會更加謙卑，繼續播下希望種子，讓台中越來越好。

她還說，明年將是台中建設豐收的一年，包括國際會展中心、綠美圖、老人復健綜合醫院等重大建設相繼啟用，捷運藍線也將開工，除台中巨蛋興建中，更將規劃全台第2顆大巨蛋，為台中提升國際競爭力。

在政策創新方面，盧秀燕表示，明年將推出「好孕專車」，每名孕媽媽最高補助新台幣6000元交通津貼；針對因癌症治療損害生育力的市民，市府將提供凍卵與凍精補助分別是5萬元與8000元。此外，雙十公車優惠政策明年將延伸至持永久居留證及住台中的國際人士，並推出「市民限定乘車碼」，讓市民透過手機即可享有便捷的優惠服務。

盧秀燕會後接受聯訪被問到是否會爭取AI晶片龍頭輝達進駐台中時指出，市府持續與輝達保持聯絡及表達，台中市的條件是最好的，除輝達外也在接洽多家重大公司，因為台中區位最方便，交通適中。還有重要的是天氣宜人，公民、勞工素質及教育程度最好，這些人力素質及資源都是各個企業需求的。

盧秀燕強調，市府有很棒的經濟輔導政策，相對腹地很多且大，每個地方都很方便，因為基礎設施做得很好，連民間單位都提出很棒的誘因，例如東海大學最近提出只要輝達願意前來設資料中心，校方每年只收11元租金，除非是基於中央目標或一些資源上配置的需求，否則台中市絕對是高科技發展的首選，市府繼續保持連絡、繼續爭取。（編輯：李錫璋）1131225